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Çekmeköy'de Sokak Ortasında Silahlı Saldırı: 2 Yaralı

Çekmeköy'de Sokak Ortasında Silahlı Saldırı: 2 Yaralı
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İstanbul Çekmeköy'de, Aydınlar Mahallesi'nde meydana gelen silahlı saldırıda 2 kişi yaralandı. Henüz kimliği belirlenemeyen saldırganların kaçmasının ardından polis ve sağlık ekipleri olay yerine sevk edildi.

Çekmeköy'de sokak ortasında silahlı saldırıya uğrayan 2 kişi yaralandı.

Olay, saat 20.00 sıralarında Aydınlar Mahallesi Asuman Sokak üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, henüz kimliği belirlenemeyen şahıslar tarafından sokaktaki 2 kişiye silahla ateş açıldı. Şahıslar ateş açtıktan sonra olay yerinden kaçarken, açılan ateş sonucu 2 kişi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Olay yeri inceleme ekipleri tarafından yaptığı incelemenin ardından polis ekipleri, kaçan şahısları yakalamak için çalışma başlattı. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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