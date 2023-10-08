Çekmeköy'de Ormanlık Alanda Cinayet Aydınlatıldı

İstanbul İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Çekmeköy'de ormanlık alanda 27 yerinden bıçaklanarak öldürülen şahsın katil zanlısını olayın üzerinden 24 saat geçmeden yakalayarak cinayeti aydınlattı. Yakalanan şüpheli, çıkarıldığı adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.

İstanbul İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Çekmeköy'de bulunan ormanlık alanda bir erkek cesedi bulunduğu ihbarını aldı. Zaman kaybetmeden olay yerine intikal eden jandarma ve olay yeri inceleme ekiplerinin yaptığı ilk inceleme sonucunda maktülün 27 yerinden bıçaklanarak öldürüldüğü belirlendi. Maktül G.Y.'nin olaydan kısa bir süre önce 10 yıllık arkadaşı H.Y.A. ile bir araca bindiği tespit edildi.

Jandarma ekipleri firariyi kısa sürede yakaladı

Firari H.Y.A, olayın üzerinden 24 saat geçmeden jandarma ekiplerince yakalandı. Olay yerinde yer gösterme işlemi yapılan katil zanlısı H.Y.A., arkadaşının kendisini bir süredir tehdit ettiğini, kendisine ait bir araçla ormanlık alana gittiklerini, kullandıkları uyuşturucunun da etkisiyle aralarında tartışma çıktığını ve arkadaşı G.Y.'yi 27 yerinden bıçaklayarak öldürdüğünü itiraf etti. H.Y.A., ifadesinin tamamlanmasının ardından çıkarıldığı adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi. - İSTANBUL