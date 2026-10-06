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Çekmeköy'de ölü bulunan kişi fon soruşturmasında adı geçen Ali Emre Ballı çıktı

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Çekmeköy Sırapınar Mahallesi'nde boş bir arazide park halindeki araçta hareketsiz bulunan kişinin, fon soruşturmasında adı geçen Ali Emre Ballı olduğu belirlendi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Çekmeköy'de boş bir arazide park halindeki araç içerisinde ölü bulunan kişinin Ali Emre Ballı olduğu tespit edildi.

Çekmeköy Sırapınar Mahallesi'nde saat 15.40 sıralarında boş bir arazideki araç içerisinde bir şahsın hareketsiz halde bulunduğu ihbarı üzerine polis ekipleri harekete geçti. Olay yerinde yapılan incelemeler ve başlatılan soruşturma kapsamında, hayatını kaybeden şahsın fon soruşturmasında adı geçen Ali Emre Ballı olduğu belirlendi.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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