Çekmeköy'de mobilya atölyesinde çıkan yangın korkuttu: 3 katlı bina kullanılamaz hale geldi
Çekmeköy Merkez Mahallesi'nde bir mobilya deposunda çıkan yangın, çevreye önemli zararlar verdikten sonra kontrol altına alındı. Yangın nedeniyle can kaybı yaşanmazken, binada ağır hasar oluştu.

Çekmeköy Merkez Mahallesi Oğuzeli Caddesi'nde, zemin katında mobilya deposu ve atölyesinin bulunduğu 3 katlı binada yangın çıktı. Henüz belirlenemeyen bir nedenle başlayan yangın, mobilya malzemeleri ve ahşap ürünlerin etkisiyle kısa sürede büyüyerek binanın üst katlarına sıçradı.

Çevredeki vatandaşların yoğun ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibinin yanı sıra sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemleri alırken, itfaiye ekipleri alevlerin çevredeki binalara sıçramaması için yoğun çaba sarf etti.

Yangın, ekiplerin uzun süren müdahalesi sonucu kontrol altına alınarak söndürüldü. Olay sırasında binada bulunanların tahliye edildiği öğrenilirken, yangında can kaybı ya da yaralanma yaşanmadı.

Yangın nedeniyle binada ağır hasar oluştuğu ve yapının kullanılamaz hale geldiği bildirildi. Soğutma çalışmalarının ardından itfaiye ekipleri yangının çıkış nedenine ilişkin inceleme başlattı. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa
