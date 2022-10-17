Yer: İstanbul! Metro önünde kadının fotoğraflarını çekince vatandaşlar linç etmek istedi 3. Sayfa Haberleri İstanbul Çekmeköy'de metro durağı önünde bekleyen bir şahsın, yoldan geçen kadınların fotoğraflarını çektiği iddiası üzerine vatandaşlar duruma tepki gösterdi. Yaşanan o anlar vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı. Bu sabah saatlerinde Çekmeköy'de bulunan bir metro durağının önünde iddiaya göre, henüz kimliği belirlenemeyen bir şahıs, durak çıkışında beklediği esnada yoldan geçen kadınların fotoğraflarını çekmeye başladı. KAÇMAYA ÇALIŞTI Durumu fark eden genç kız, fotoğrafının silinmesini isteyince tartışma çıktı. Vatandaşlar müdahale ederek şahıstan telefonunu almaya çalışırken, şahıs olay yerinden kaçmaya çalıştı. ANBEAN KAMERADA Yaşanan o anlar cep telefonu kamerasına yansıdı. Görüntülerde kadınların şahsa tepki gösterdiği, vatandaşların ise fotoğraf çektiği iddia edilen şahsı kolundan tuttuğu görülüyor. Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa İstanbul 3. Sayfa Haberler

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