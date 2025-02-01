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Çekmeköy'de Lastik Deposunda Yangın Kontrol Altına Alındı

Çekmeköy'de Lastik Deposunda Yangın Kontrol Altına Alındı
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Çekmeköy'de bulunan 3 bin 500 metrekarelik bir lastik deposunda sabah saatlerinde çıkan yangın, itfaiyenin müdahalesiyle kontrol altına alındı. Yangının nedeni henüz belirlenemedi.

Çekmeköy'de bulunan 3 bin 500 metrekarelik bir lastik deposunda çıkan yangın itfaiyenin müdahalesiyle kontrol altına alındı.

Olay, sabah saat 09.15 sıralarında Çekmeköy'de Havacılar Caddesi üzerinde bulunan bir lastik deposunda meydana geldi. Alevler kısa sürede bütün depoyu sardı. İhbar üzerine olay yerine çevre ilçelerden çok sayıda itfaiye ekibi sevk edilirken, polis ekipleri de olay yerinde güvenlik önlemleri aldı. Yangının çıkış nedeni henüz belirlenemezken, ekiplerin müdahalesiyle yangın kontrol altına alındı.

Yangına tanık olan mahalleli Hüseyin Akkuş, " 9 gibi çıktı yangın. İlk başta küçüktü, sanki meydan ateşi yakmışsın gibi alev çıktı. Ben kahvaltı yaparken camdan gördüm. Sonradan alevler yükseldi. Bugün tatil, iş yerinde kimsenin olduğunu zannetmiyorum olsa olsa güvenlik vardır. Burası lastik deposu çok büyük bir yer. Şu an söndürüldü gibi" dedi. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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