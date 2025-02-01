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Çekmeköy'de Lastik Deposunda Yangın Çıktı

Çekmeköy'de Lastik Deposunda Yangın Çıktı
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İstanbul Çekmeköy'de bulunan 3 bin 500 metrekarelik bir lastik deposunda sabah saatlerinde çıkan yangın, kısa sürede tüm alanı sardı. Olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edilirken, yangının çıkış nedeni henüz belirlenemedi.

Çekmeköy'de bulunan 3 bin 500 metrekarelik bir lastik deposunda yangın çıktı. Yanan iş yeri havadan görüntülendi.

Olay, sabah saat 09.15 sıralarında Çekmeköy Havacılar Caddesi üzerinde bulunan bir lastik deposunda meydana geldi. Yangın kısa sürede bütün depoyu sardı. İhbar üzerine olay yerine çevre ilçelerden çok sayıda itfaiye ekibi sevk edilirken, polis ekipleri de olay yerinde güvenlik önlemleri aldı. Yangının çıkış nedeni henüz belirlenemezken, ekiplerin müdahalesi sürüyor. Öte yandan, yanan lastik deposu dron ile görüntülendi. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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