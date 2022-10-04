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Çekmeköy'de gece kondu alev alev yandı

3. Sayfa Haberleri

Çekmeköy'de gece kondu alev alev yandı Çekmeköy'de bir gecekondu alev alev yandı.

Çekmeköy'de gece kondu alev alev yandı

İSTANBUL - Çekmeköy'de bir gecekondu alev alev yandı. Gecekondu içerisinde çıkan yangın paniğe neden olurken olay yerine çok sayıda itfaiye sevk edildi.

Yangın, saat 02.30 sıralarında Nişantepe Mahallesi Toprak sokakta bulunan gecekonduda çıktı. Gecekonduda çıkan yangın etrafta paniğe neden oldu. Ev içerisinde bulunan vatandaşlar kendi imkanlarıyla kendilerini dışarı attı. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Yangının sebebi bilinmezken itfaiye ekipleri yaklaşık bir saatin sonunda yangını güçlükle kontrol altına alarak soğutma çalışmalar yaptı. Yanan gecekondu yangın sonrası kullanılmaz hale geldi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / İbrahim Furkan Çelik - 3. Sayfa

İtfaiye 3. Sayfa Haberler

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