Çekmeköy'de park halindeki araçta yangın çıktı

Çekmeköy'de bir sitenin otoparkında park halindeki elektrikli araçta çıkan yangın paniğe neden oldu. İtfaiye ekiplerinin yoğun çabası sonucu uzun süren çalışmalarla kontrol altına alınan yangında araç kullanılamaz hale geldi.

? Olay saat 23.00 sıralarında Taşdelen Mahallesi Buket Sokak üzerinde bulunan bir sitenin otoparkında meydana geldi. Park halindeki elektrikli bir araçta henüz belirlenemeyen bir sebeple yangın çıktı. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Elektrikli araç bataryasının sürekli yanma özelliği nedeniyle itfaiye ekipleri söndürme çalışmalarında zor anlar yaşadı. Ekiplerin uzun süren müdahalesi ve soğutma çalışmalarının ardından yangın tamamen söndürüldü. Büyük çapta maddi hasarın oluştuğu olayla ilgili inceleme başlatıldı. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı