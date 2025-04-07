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Çekicinin açık kasasında çocuk taşıdı

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Tekirdağ'ın Kapaklı ilçesinde yürekleri ağza getiren görüntüler kaydedildi. Bir çocuk, herhangi bir güvenlik önlemi alınmadan çekicinin açık kasasında uzanarak yolculuk etti. Jandarma, görüntülerden tespit ettiği sürücüye para cezası kesti.

Tekirdağ'da bir çocuğun hiçbir güvenlik önlemi olmaksızın çekici kasasında yolculuk yaptığı görüntüler üzerine harekete geçen jandarma, sürücüye 9 bin 456 Tl idari para cezası uyguladı.

ÇEKİCİNİN AÇIK KASASINDA YOLCULUK YAPTI

Tekirdağ'ın Kapaklı ilçesinde Karaağaç Bahçeağıl yolu üzerinde bir çekicinin arka kasasında yolculuk yapan çocuğun görüntüleri sosyal medyada tepkilere neden oldu. Görüntüler üzerine Tekirdağ İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından inceleme başlatıldı.

SÜRÜCÜYE PARA CEZASI KESİLDİ

Yapılan çalışmalar sonucunda aracın sürücüsünün Y.D. olduğu tespit edildi. Jandarma ekipleri, sürücüye "trafik güvenliği ve düzeni ile ilgili olan ve yönetmelikte gösterilen diğer kurallara uymamak" ile "araç dışına yolcu bindirmek" maddelerinden toplam 9 bin 456 Tl idari para cezası uyguladı.

Görüntülerde küçük çocuğun hiçbir güvenlik önlemi olmaksızın çekici kasasında yolculuk etmesi yürekleri de ağza getirdi.

Çekicinin açık kasasında çocuk taşıdı
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Turan Yiğittekin - 3.Sayfa
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