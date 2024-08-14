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ÇAYKUR Çalışanı Mağduriyet İddiasıyla Eylem Yaptı

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Rize'de çalıştığı ÇAYKUR hakkında mağduriyet yaşadığı iddiasıyla suç duyurusunda bulunan bir kişi, firma önünde soyunarak eylem yapmak istedi. Polisin müdahalesiyle sakinleştirilen şahıs olay yerinden uzaklaştırıldı.

Rize'de mağduriyet yaşadığı iddiasıyla çalıştığı ÇAYKUR hakkında suç duyurusunda bulunan şahıs, firma önünde soyunarak eylem yapmak istedi. Polisin müdahalesi ile sakinleştirilen şahıs, olay yerinden uzaklaştırıldı.

Olay, Ekrem Orhon Mahallesi'nde bulunan Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğü (ÇAYKUR) binası önünde öğle saatlerinde meydana geldi. Yaklaşık 26 yıl önce çalışmak için işe girdiği ÇAYKUR'da tedavisi için kurumdan vizite kağıdı alamadığını iddia ettiği çocuklarını özel polikliniklerde tedavi ettirdiğini öne süren Alaattin Keskin, kurumun kendisini mağdur ettiği gerekçesiyle suç duyurusunda bulundu. Mahkemeden bir sonuç alamayan Keskin, ÇAYKUR Genel Müdürlüğü önünde soyunarak eylem yapmak istedi. İşlek olan cadde üzerinde şahıs tişörtünü çıkardığı sırada Rize İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri müdahale etti. Şahıs olay yerine gelen polisler tarafından sakinleştirilerek uzaklaştırıldı.

Alaattin Keskin, "Bunlar çocuğuma vizite kağıt vermedi. Ben çocuklarımı doktora götüremiyordum. Kendi paramla götürdüm, fakültede ameliyat ettirecektim. Orada tam ameliyat edecekti çocuğu, çocuk hasta oldu ameliyat edemedi. Soruşturma açılmasını istiyorum. Ben hakkımı sonuna kadar arayacağım. 50 yıl da yaşasam, 50 yılda bu eylemi yapacağım. Bugünkü yaptığım eylemin daha kötüsünü 10 gün sonra yapacağım. Araştırmazsalar daha kötüsünü yapacağım. Kimseye hakaret etmeyeceğim. Kanuni haklarımı ne gerekiyorsa yapacağım" ifadelerini kullandı. - RİZE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Çaykur Çaykur rize 3.Sayfa Politika Güncel Haberler

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