Kocaeli'de palet deposunda yangın

Kocaeli'nin Çayırova ilçesinde palet deposunda çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle büyümeden söndürüldü.

Edinilen bilgiye göre, saat 02.00 sıralarında Şekerpınar Mahallesi Yazgül Sokak'ta bulunan palet deposunda yangın çıktı. Yangını fark edenlerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Ekiplerin müdahalesiyle alevler kısa sürede kontrol altına alınıp söndürüldü. Olayda herhangi bir yaralanma ya da can kaybı yaşanmadı.

Yangının çıkış nedeniyle ilgili inceleme başlatıldı. - KOCAELİ