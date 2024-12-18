Çayırova'da Motosiklet ve Otomobil Çarpıştı: Yaralı Var

Kocaeli'nin Çayırova ilçesinde motosiklet ile otomobilin karıştığı kaza saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza, dün akşam saatlerinde Özgürlük Mahallesi Yavuz Sultan Selim Caddesi'nde meydana geldi. Sürücüsünün ismi ve plakası öğrenilemeyen motosiklet ile 07 S 1449 plakalı otomobil çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle motosiklet sürücüsü yaralandı. 112 Acil Çağrı Merkezine yapılan ihbar üzerine adrese sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı, ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.

Kaza anı ise saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı. - KOCAELİ