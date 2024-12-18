Üye Girişi
Haberler
Şam Uluslararası Havalimanı açıldı, ilk uçuş Halep'e
Esad'sız Suriye'de yıllar sonra bir ilk
Olay iddia: İsrail helikopteri Şam'a indi, askerler 20 dakika yerde kaldı
Helikopterin indiği askeri tesiste gizemli 20 dakika
Askerlerin yüzünü yakan Putin'e Noel oyuncaklı darbe
Askerlerin yüzünü yakan Putin'e ölümcül hediye
Gıda sahtekarları listesinde bu kez çay firmaları deşifre edildi
Daha fazla kazanmak için bakın çaya ne katmışlar

Çayırova'da Motosiklet ve Otomobil Çarpıştı: Yaralı Var

Çayırova'da Motosiklet ve Otomobil Çarpıştı: Yaralı Var
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kocaeli'nin Çayırova ilçesinde meydana gelen kazada motosiklet ile otomobil çarpıştı. Motosiklet sürücüsü yaralanarak hastaneye kaldırıldı. Kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı.

Kocaeli'nin Çayırova ilçesinde motosiklet ile otomobilin karıştığı kaza saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza, dün akşam saatlerinde Özgürlük Mahallesi Yavuz Sultan Selim Caddesi'nde meydana geldi. Sürücüsünün ismi ve plakası öğrenilemeyen motosiklet ile 07 S 1449 plakalı otomobil çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle motosiklet sürücüsü yaralandı. 112 Acil Çağrı Merkezine yapılan ihbar üzerine adrese sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı, ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.

Kaza anı ise saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı. - KOCAELİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
img

Esad'ın kaçışı sonrası viral olan video: Bu kadını bulun
img

Esad kaçmadan İran'a dev bir kazık atmış
img

Herkes o evleri tercih etti! Talep patlaması yaşanıyor
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Ankaralı Turgut'un son dileği şoke etti: Yaparlarsa hakkımı helal etmem
Son dileği şoke etti: Yaparlarsa hakkımı helal etmem
Esenyurt'ta bir kadın, apartman kapısı önüne tuvaletini yaptı
Olayların ilçesinde mide bulandıran görüntü
Damat, gelinin ihanetini dev ekranda tüm misafirlere izletti
Damat, gelinin ihanetini dev ekranda bütün salona izletti
Dünyanın en büyük iki otomotiv firması güçlerini birleştiriyor
Dünyanın en büyük iki otomotiv firması güçlerini birleştiriyor
Bir zamanlar paha biçilemeyen süper yıldızın değeri dibi gördü
Bir zamanlar paha biçilemiyordu! Şimdi dibi gördü
'Sahte içki sattın' diyerek tekel bayisini bastı, öldüresiye dayak yedi
"Sahte içki sattın" diyerek tekel bayisini bastı, sonu kötü oldu

Son Dakika Haberleri

İstanbul'da sağanak yağışlar barajları nasıl etkiledi? 18 Aralık baraj doluluk seviyesi! Üç aylarda oruç tutulur mu? Üç aylarda kaç gün oruç tutulur? AÖF SINAV SONUCU SORGULA | AÖF vize sınav sonuçlarına nasıl, nereden bakılır? AÖF sınav sonucu sorgulama ekranı! ZİRAAT TÜRKİYE KUPASI Kastamonuspor-Bodrum FK maçı CANLI, HD izle! Kastamonuspor-Bodrum FK maçı saat kaçta, hangi kanalda? 31 Aralık yarım gün mü? Yılbaşı tatili kaç gün ve hangi güne denk geliyor? ZİRAAT TÜRKİYE KUPASI Ümraniyespor-Fatih Karagümrük maçı CANLI, HD izleme linki! Ümraniyespor-Fatih Karagümrük maçı saat kaçta, hangi kanalda? ZİRAAT TÜRKİYE KUPASI Boluspor-1461 Trabzonspor FK maçı CANLI HD, şifresiz izle! Boluspor-1461 Trabzonspor FK maçı saat kaçta, hangi kanalda? ZİRAAT TÜRKİYE KUPASI Çorluspor 1947-Kocaelispor maçı izleme linki! Çorluspor 1947-Kocaelispor maçı saat kaçta, hangi kanalda? MasterChef'te ceketi kim kazandı? MasterChef 2. ceketin sahibi kim oldu? Euro ne kadar, 1 Euro kaç TL? 18 Aralık Euro yükseliyor mu, döviz kurunda son durum ne? 19 Aralık Ankara hava durumu | Ankara'da hava nasıl olacak, kar yağacak mı? Ankara günlük ve 5 günlük hava durumu tahmini!
title
Close
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.