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Çayırova'da kasten öldürme suçundan aranan hükümlü yakalandı

Kocaeli'nin Çayırova ilçesinde kasten öldürme suçundan 42 yıl 6 ay hapis cezası bulunan hükümlü, polis ekipleri tarafından yakalandı. Çayırova Asayiş Büro Amirliği ekiplerinin yürüttüğü çalışma sonucunda E.D. isimli şahıs gözaltına alındı ve cezaevine teslim edilecek.