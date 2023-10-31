Çayırova'da kasten öldürme suçundan aranan hükümlü yakalandı
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Kocaeli'nin Çayırova ilçesinde kasten öldürme suçundan 42 yıl 6 ay hapis cezası bulunan hükümlü, polis ekipleri tarafından yakalandı. Çayırova Asayiş Büro Amirliği ekiplerinin yürüttüğü çalışma sonucunda E.D. isimli şahıs gözaltına alındı ve cezaevine teslim edilecek.
Kocaeli'nin Çayırova ilçesinde kasten öldürme suçundan 42 yıl 6 ay hapis cezası bulunan hükümlü, polis ekipleri tarafından yakalandı.
Edinilen bilgiye göre, Çayırova Asayiş Büro Amirliği ekiplerinin aranan şahısların yakalanmasına yönelik yürüttüğü çalışma çerçevesinde, kasten öldürme suçundan hakkında 42 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan E.D. yakalandı. E.D., emniyette tamamlanan işlemlerinin ardından cezaevine teslim edilecek. - KOCAELİ
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa