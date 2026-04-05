Haberler

Zonguldak'ta jandarmanın uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli tutuklandı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Zonguldak'ın Çaycuma ilçesinde yapılan jandarma operasyonunda evde kurulan iklimlendirme sistemi ile birlikte çok miktarda uyuşturucu madde ele geçirildi. Gözaltına alınan 3 şüpheliden 2'si tutuklandı.

Zonguldak'ın Çaycuma ilçesinde jandarma ekiplerince düzenlenen uyuşturucu operasyonunda, evde uyuşturucu yetiştirmek için kurulan iklimlendirme düzeneği ve çok miktarda uyuşturucu madde ele geçirildi. Gözaltına alınan 3 şüpheliden 2'si tutuklandı.

Zonguldak İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, uyuşturucu madde ticareti ve kullanımının önlenmesine yönelik çalışmalar kapsamında Çaycuma ilçesinde adli makamlardan alınan arama kararıyla iki ayrı operasyon düzenledi. Yapılan baskınlarda şüphelilerin uyuşturucu üretimi için evde özel iklimlendirme sistemleri kurduğu tespit edildi.

Adreslerde yapılan detaylı aramalarda, sigara kağıdına sarılı satışa hazır vaziyette 279 gram skunk, 357 gram skunk maddesi, 54 gram bonzai, 13 gram skunk tohumu, 9 adet ekili vaziyette skunk bitkisi ve 2 adet hassas terazi ele geçirildi.

Evi seraya çevirmişler

Uyuşturucu imalatında kullanılan donanımlar ise dikkat çekti. Ekipler evde 2 adet iklimlendirme düzeneği, 8 adet havalandırma fanı, 2 adet ısıtıcı lamba, hava nemlendirici, nemlendirme cihazı, elektronik düzenleyici, 2 adet vantilatör, gaz maskesi ile 13 adet gübre ve bitki besinine el koydu. Operasyonlar kapsamında yakalanarak gözaltına alınan 3 şüpheli, jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden 1'i Cumhuriyet Başsavcılığı'ndaki ifadesinin ardından serbest bırakılırken, mahkemeye çıkarılan 2 şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi. - ZONGULDAK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

