Çaycuma'da otomobil takla attı

Zonguldak'ın Çaycuma ilçesinde otomobil sürücüsü direksiyon hakimiyetini kaybedince takla atarak durabildi. Otomobilde bulunan iki kişi ölümden döndü. Olay yerine ekipler sevk edildi.

Edinilen bilgiye göre kaza, sabah saat 08.30 sıralarında ilçenin İstasyon mahallesi İstanbul Caddesi üzerinde Çaycuma-Bartın kara yolunda meydana geldi. Sürücüsü Ö.K. olan 06 FFY 167 plakalı otomobil, yolda seyir halinde iken bir anda direksiyon hakimiyetini kaybederek takla attı ve ters şekilde durabildi. Kazada araç içinde olan sürücü Ö.K.ve yolcu kazayı hafif sıyrıklarla atlattı. Polis olayla ilgili soruşturma başlattı. - ZONGULDAK