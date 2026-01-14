Haberler

Çaycuma'da otomobil takla attı

Güncelleme:
Zonguldak'ın Çaycuma ilçesinde direksiyon hakimiyetini kaybeden otomobil takla attı. Araçta bulunan sürücü ve yolcu, kazayı hafif sıyrıklarla atlattı. Olay yerine polis ekipleri sevk edildi.

Edinilen bilgiye göre kaza, sabah saat 08.30 sıralarında ilçenin İstasyon mahallesi İstanbul Caddesi üzerinde Çaycuma-Bartın kara yolunda meydana geldi. Sürücüsü Ö.K. olan 06 FFY 167 plakalı otomobil, yolda seyir halinde iken bir anda direksiyon hakimiyetini kaybederek takla attı ve ters şekilde durabildi. Kazada araç içinde olan sürücü Ö.K.ve yolcu kazayı hafif sıyrıklarla atlattı. Polis olayla ilgili soruşturma başlattı. - ZONGULDAK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa
