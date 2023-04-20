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Çaycuma'da otomobil ormanlık alana uçtu: 2 yaralı

Çaycuma'da otomobil ormanlık alana uçtu: 2 yaralı

3. Sayfa Haberleri

Zonguldak'ın Çaycuma ilçesinde kontrolden çıkan bir otomobil ormanlık alana uçtu, kazada 2 kişi yaralandı.

Zonguldak'ın Çaycuma ilçesinde kontrolden çıkan bir otomobil ormanlık alana uçtu, kazada 2 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre kaza, Ankara-Bartın karayolu üzerinde meydana geldi. T.U. idaresindeki 06 CAG304 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesinin ardından yoldan çıkarak ormanlık alana uçtu. Olayı gören çevredeki araç sürücüleri 112 Acil Servis ve Çaycuma Belediyesi İtfaiye ekiplerine haber verildi. Kazada otomobil sürücüsü T.U. ile yanında bulunan N.T. hafif şekilde yaralandı. Yaralıların olay yerinde yapılan tedavilerinin ardından ambulansla Çaycuma Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Hastaneye kaldırılan yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenilirken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - ZONGULDAK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Zonguldak Ankara 3. Sayfa Haberler

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