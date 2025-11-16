Çaycuma'da Jandarma Operasyonu: Cephanelik Ele Geçirildi

Zonguldak'ın Çaycuma ilçesinde jandarma ekiplerinin düzenlediği operasyonda, silah imalathanesi olarak kullanılan atölyede 18 tabanca, 12 av tüfeği ve yaklaşık 32 bin adet fişek ele geçirildi. Gözaltına alınan 7 şüpheliden 2'si tutuklandı.

Zonguldak İl Jandarma Komutanlığı, silah ve mühimmat kaçakçılarına yönelik Çaycuma ilçesinde geniş çaplı bir operasyon düzenledi. Adli makamlardan alınan arama kararı doğrultusunda 7 şahsa ait 9 ayrı adrese eş zamanlı baskın yapıldı. Adreslerde yapılan aramalarda adeta bir cephanelik ortaya çıkarıldı. Operasyonda 1 adet silah imalathanesi, 18 adet ruhsatsız tabanca, 12 adet av tüfeği, 37 adet tabanca gövdesi, 54 adet tabanca şarjörü, 31 bin 931 adet muhtelif tabanca ve av tüfeği fişeği, 1 kilo 920 gram barut, 3 bin 32 adet muhtelif silah parçası ve aparatı, 400 gram av tüfeği saçması, 16 adet muhtelif atölye el aleti (tornavida, pense, vb.) ele geçirildi. Operasyonda 7 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerden 4'ü ifadesi alındıktan sonra serbest bırakılırken, adli makamlara sevk edilen 3 şüpheliden 1'i adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. 2 şüpheli ise tutuklanarak ceza infaz kurumuna teslim edildi. - ZONGULDAK