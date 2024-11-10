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Çaycuma'da Büyükbaş Hayvan Hırsızlığı: 3 Şüpheli Gözaltında

Çaycuma'da Büyükbaş Hayvan Hırsızlığı: 3 Şüpheli Gözaltında
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Çaycuma ilçesinde Simental cinsindeki büyükbaş hayvan, kimliği belirsiz kişiler tarafından çalındı. Jandarma, hayvanın kesilmiş deri parçasını ormanlık alanda buldu ve olayla ilgili 3 kişiyi gözaltına aldı.

Çaycuma ilçesinde meydana gelen olayda kimliği henüz bilinmeyen şüpheli ve şüpheliler tarafından büyükbaş havyan çalındı. Çalınan hayvanı önce kesen, sonra derisini yüzen 3 kişi gözaltına alındı.

Olay ilçeye bağlı Kalafatlı köyünde meydana geldi. İddialara göre, köyde yaşayan ve henüz ismi öğrenilemeyen bir vatandaşın Simental cinsinde büyükbaş hayvanı çalındı. Çalınan hayvan üzerine hayvan sahipleri durumu jandarmaya bildirdi.

Jandarmanın çevrede arama ve tarama faaliyeti sırasında çalınan hayvan ormanlık bir anda kesildiği görüldü. Kimliği belirsiz şüpheli ve şüpheliler tarafından gerçekleştirilen olayda hayvanın kesildikten sonra ormanlık alanda sadece derisine rastlanıldı. Diğer parçaların ise olay yerinde olmadığı görüldü. Öte yandan, büyükbaş hayvanın hamile olduğu öğrenildi.

Bunun üzerine ekiplerce bölgede hayvanı çalan şüpheli ve şüphelileri yakalamak için çalışma yaparak olayla ilgili olarak 3 kişi yakalandı. Yakalananların kasap olduğu öğrenildi.

Şüpheliler jandarmada alınan ifadelerinin ardından adliyeye sevk edildiği öğrenildi. - ZONGULDAK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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