Haberler

Tanınmamak için başına çöp poşeti geçirip yangın çıkaran şahıs kameralara yakalandı

Tanınmamak için başına çöp poşeti geçirip yangın çıkaran şahıs kameralara yakalandı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Kırıkkale'de bir çay ocağını kundaklayan şüpheli, tanınmamak için başına çöp poşeti geçirerek sokakta yürüdü. Güvenlik kamerası görüntüleri sayesinde polis aynı gün şüpheliyi yakalayarak gözaltına aldı.

Kırıkkale'de bir çay ocağını ateşe veren şahsın tanınmamak için başına çöp poşeti geçirerek sokakta yürüdüğü anlar güvenlik kamerasına yansıdı. Kamera görüntülerini inceleyen polis ekipleri, şüpheliyi aynı gün yakalayarak gözaltına aldı.

Olay, Yenidoğan Mahallesi'ndeki bir çay ocağında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, gece saatlerinde bir çay ocağında yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen alevler iş yerini sararken, ihbar üzerine bölgeye itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın, çevredeki iş yerlerine sıçramadan kontrol altına alınarak söndürüldü. İş yerinde hasara yol açan yangının ardından İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri geniş çaplı çalışma başlattı. Güvenlik kamerası görüntülerini tek tek inceleyen ekipler, başına çöp poşeti geçirerek kimliğini gizlemeye çalışan bir şahsın yangını çıkardığını tespit etti. Şüphelinin çöp poşetli şekilde yoldan geçtiği anlar da kameraya yansıdı. Polis ekipleri, teknik ve fiziki takip sonucu şüphelinin A.Ö. olduğunu belirledi. Adresi tespit edilen şüpheli, düzenlenen operasyonla yakalanarak gözaltına alındı. Şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı. - KIRIKKALE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
1915 olaylarını 'soykırım' olarak tanıyan İsrail'e Erdoğan'dan Kabine sonrası sert tepki

Türkiye'yi ayağa kaldıran skandal karara Erdoğan'dan sert tepki
CHP'de 26 il başkanı görevden alındı

CHP'de yeni dalga! 20'den fazla isim görevden alındı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Memur ve emeklinin zam oranı netleşiyor! İşte yeni maaşlar

İşte 25 milyonu ilgilendiren zam oranları! Olası maaşlar hesaplandı
Herkes Bakan Tekin'i etiketliyor! Proje okulunun müdürü zehir zemberek sözlerle istifa etti

Proje okulunun müdürü zehir zemberek sözlerle istifa etti
Soğuk baklavaya yeni rakip: Sadece Gaziantep’te üretiliyor, kilosu 800 TL'den gidiyor

Soğuk baklavaya yeni rakip! Sadece bir ilimizde üretiliyor
Matteo Guendouzi'den itiraf: Aziz Yıldırım bizlere bunu söyledi

Matteo Guendouzi'den itiraf: Aziz Yıldırım bizlere bunu söyledi
Şanlıurfa'da 11 yaşındaki çocuğa öldüresiye dayak

Bunu yapan bir çocuk! 11 yaşındaki çocuğa öldüresiye dayak

Mauro Icardi'nin menajerinden yeni sözleşme açıklaması

Milyonların beklediği açıklama geldi
Kanal D ana haber sunucusu Deniz Bayramoğlu’nun işine son verildi

Ekranlarda sürpriz ayrılık: Ünlü sunucunun işine son verildi