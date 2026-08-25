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Çay ocağındaki kavgada 2 kişi tutuklandı

Çay ocağındaki kavgada 2 kişi tutuklandı
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Samsun’da bir çay ocağında çıkan kavgada bir kişi yaralanırken, gözaltına alınan 2 kişi çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Samsun'da bir çay ocağında çıkan kavgada bir kişi yaralanırken, gözaltına alınan 2 kişi çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Olay, İlkadım ilçesi Çiftlik Mahallesi'ndeki bir çay ocağında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, çay ocağında müşteri olarak bulunan A.E.E. (50) ile iş yerine geldikleri ve müşterilere rahatsızlık verdikleri öne sürülen H.B (37) ve Y.E.30) arasında kavga çıktı. Kavgada A.E.E.'nun darp sonucu burnu ve göz çukuru kemikte kırık oluştu. Olayın ardından polis tarafından yakalanan H.B. ve Y.E. bugün Samsun Adliyesine sevk edilerek çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak Samsun T Tipi Kapalı Cezaevine gönderildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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