Çatıya çıkıp etrafa kiremit ve şişe attı, polisin 1 saatlik çalışmasıyla indirildi

Fatih Sirkeci'de, 5 katlı binanın çatısına çıkan ve alkollü olduğu ileri sürülen şahıs, kiremit ve şişeleri yola atarak çevreye zarar verdi. Polisin bir saatlik çalışması sonrası şahıs ikna edilerek hastaneye kaldırıldı.

İddiaya göre, saat 16.30 Sirkeci'de meyrana gelen olayda, alkollü olduğu ileri sürülen bir şahıs, 5 katlı binanın çatısına çıkarak çevreye kiremit ve şişe fırlatmaya başladı. Şahıs bir süre sonra atlayacağını söyleyerek bağırmaya başladı. İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Yola kiremit ve şişe atan şahsı polis ikna etmeye çalışırken, itfaiye ekipleri ise yolda hava yastığı açtı. Polisin yaklaşık bir saatlik çalışmasının ardından şahıs ikna edilerek aşağıya indirildi. İlk kontrolünün ardından şahıs, ambulansla hastaneye kaldırıldı. Şahsın çatıdaki anları çevrede bulunan vatandaşların cep telefonu kamerasına yansıdı. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı