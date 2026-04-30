Çatıya çıkıp etrafa kiremit ve şişe attı, polisin 1 saatlik çalışmasıyla indirildi

Fatih Sirkeci'de, 5 katlı binanın çatısına çıkan ve alkollü olduğu ileri sürülen şahıs, kiremit ve şişeleri yola atarak çevreye zarar verdi. Polisin bir saatlik çalışması sonrası şahıs ikna edilerek hastaneye kaldırıldı.

İddiaya göre, saat 16.30 Sirkeci'de meyrana gelen olayda, alkollü olduğu ileri sürülen bir şahıs, 5 katlı binanın çatısına çıkarak çevreye kiremit ve şişe fırlatmaya başladı. Şahıs bir süre sonra atlayacağını söyleyerek bağırmaya başladı. İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Yola kiremit ve şişe atan şahsı polis ikna etmeye çalışırken, itfaiye ekipleri ise yolda hava yastığı açtı. Polisin yaklaşık bir saatlik çalışmasının ardından şahıs ikna edilerek aşağıya indirildi. İlk kontrolünün ardından şahıs, ambulansla hastaneye kaldırıldı. Şahsın çatıdaki anları çevrede bulunan vatandaşların cep telefonu kamerasına yansıdı. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Beştepe'de Erdoğan-Bahçeli zirvesi

İşte Erdoğan ile Bahçeli'nin masasındaki konu başlıkları
Yüzlerce öğrenciden Arda Güler'e '10 numara' davet

400 minikten yıldız isme davet: Okulumuza gel
Fenerbahçe'den Salah bombası

Fenerbahçe bombayı patlattı!

Fener taraftarını delirten paylaşım: Düştüğü nota tepki yağıyor

Şampiyonluk gitmiş kimin umurunda! Paylaşıma düştüğü nota bakın
Ukrayna, Rusya'daki dev petrol rafinerisini İHA'larla vurdu

Savaşta korkulan oldu! Ülkenin can damarını İHA'yla vurdular
Yüzlerce öğrenciden Arda Güler'e '10 numara' davet

400 minikten yıldız isme davet: Okulumuza gel
İBB davasında itirafçı Adem Soytekin dahil 15 kişi için tahliye kararı

İBB davasında 15 kişi için tahliye kararı! Aralarında itirafçı da var
Kiracı olduğu ev icradan satıldı; yurt dışından döndüğünde eşyalarıyla sokakta kaldı

Tatilden dönen kiracı, ev sahibi yüzünden sokakta kaldı