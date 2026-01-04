Çatılardan atlayarak izini kaybettirmeye çalıştı, polis ekiplerinden kaçamadı

Çorum'un Sungurlu ilçesinde hakkında 13 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan cezaevi firarisi, evlerin çatılarından atlayarak izini kaybettirmeye çalıştı. Şahıs polis ekiplerinin kovalamacası neticesinde yakalandı.

Edinilen bilgilere göre, Sungurlu İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından 'silahla yaralama' ve 'silahla tehdit' suçlarından hakkında 13 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan ve cezaevinden firar ettiği tespit edilen V.Y.'nin yakalanması için çalışma başlattı. Firari hükümlünün İsmetpaşa Mahallesi'nde bir ikamette saklandığını belirleyen ekipler, operasyon düzenlendi. Polisin geldiğini fark eden V.Y., filmleri aratmayan bir yöntemle kaçmaya çalıştı. Bölgedeki evlerin çatısına çıkan ve bir çatıdan diğerine atlayarak izini kaybettirmeye çalışan firari hükümlü ile polis ekipleri arasında nefes kesen bir kovalamaca yaşandı. Polis ekiplerinin ısrarlı takibi sonucu V.Y., Şehit Muammer Çakır Caddesi'nde yakayı ele verdi.

Yakalanan şahsın yapılan üst aramasında 94 adet sentetik uyuşturucu hap ele geçirildi. Gözaltına alınan firari hükümlü, işlemleri yapılmak üzere polis merkezine götürüldü - ÇORUM