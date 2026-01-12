Alaplı'da çatıdan düşen şahıs yaşamını yitirdi

Zonguldak'ın Alaplı ilçesine bağlı Ahatlı köyünde çatıdan düşen şahıs yaşamını yitirdi.

Edinilen bilgilere göre, evinin çatısını tamir etmek için çatıya çıkan Yılmaz Tonguç, yaklaşık 5 metre yükseklikten dengesini kaybederek merdiven boşluğuna düştü. Olay yerine çağrılan sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Tonguç, Ereğli'deki bir hastaneye kaldırıldı. Tonguç, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldığı öğrenildi. - ZONGULDAK