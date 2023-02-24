Çatıdan düşen kar kütlesi otomobili kullanılamaz hale getirdi 3. Sayfa Haberleri BİTLİS (İHA) – Bitlis'in Tatvan ilçesinde çatıdan düşen tonlarca ağırlığındaki kar kütlesi, bir aracı kullanılamaz hale getirdi. BİTLİS (İHA) – Bitlis'in Tatvan ilçesinde çatıdan düşen tonlarca ağırlığındaki kar kütlesi, bir aracı kullanılamaz hale getirdi. Geçtiğimiz günlerde etkisini artıran kar yağışı, Bitlis'in Tatvan ilçesini olumsuz etkilemişti. Havaların ısınmasıyla birlikte ilçenin Kültür Mahallesi'nde inşaat halinde bulunan 6 katlı bir binanın çatısında biriken kar kütlesi, park halindeki 06 GE 9327 plakalı Toyota Corolla marka otomobilin üzerine düştü. Durumu fark eden çevredeki vatandaşlar, otomobilde birilerinin olabileceği şüphesiyle küreklerle üzerindeki karı temizledi. Olayda kullanılamaz hale gelen otomobilde kimsenin olmaması sevindirirken, konuyla ilgili inceleme başlatıldı. - BİTLİS Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa Tatvan Bitlis 3. Sayfa Haberler

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