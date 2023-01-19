Üye Girişi
Haberi Paylaş

Çatıdan düşen genç işçi hayatını kaybetti

3. Sayfa Haberleri

Çatıdan düşen genç işçi hayatını kaybetti Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde güneş enerjisi yapmak için çıktığı çatıdan aşağı düşen işçi, hayatını kaybetti.

Çatıdan düşen genç işçi hayatını kaybetti

KAYSERİ - Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde güneş enerjisi yapmak için çıktığı çatıdan aşağı düşen işçi, hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre, ilçede bulunan Kayseri OSB 16. Caddedeki bir fabrikanın çatısında güneş enerjisi yaptığı öğrenilen Turgay B. (22), dengesini kaybederek yere düştü. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen sağlık ekipleri, talihsiz gencin yaşamını yitirdiğini belirledi. Polis ekipleri de çevrede güvenlik önlemi alarak inceleme yaptı. Turgay B.'nin cansız bedeni, yapılan incelemenin ardından hastane morguna kaldırıldı. Olay yerine gelen yakınları da gözyaşı döktü.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Kayseri 3. Sayfa Haberler

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.
title