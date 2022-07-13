Çatıda patlatılan torpil ve havai fişek yangın çıkardı

KOCAELİ - Kocaeli'nin Dilovası ilçesinde 5 katlı bir binanın çatısında patlatılan havai fişek ve torpil yangına sebep oldu. İtfaiye ekipleri, yangını kısa sürede kontrol altına alarak söndürdü.

Yangın, Kocaeli'nin Dilovası ilçesi Orhangazi Mahallesi Bağdat Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, cadde üzerinde bulunan bir binanın çatısında patlatılan torpil ve havai fişekler yangına sebep oldu. Çatıdan yükselen dumanları gören vatandaşlar, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine adrese itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede adrese ulaşan itfaiye ekipleri, yangını söndürebilmek için çalışma başlatırken, esnaflar da onlara yardımcı oldu. Ekiplerin çalışmalarının ardından yangın kısa sürede trol altına alınarak söndürüldü. Polis ekipleri yangınla ilgili inceleme başlattı.

Çatıdan yükselen dumanları görüp yangına müdahale ettiklerini söyleyen esnaf Ercan Aydoğan, "Biz burada otururken yukarıdan duman çıktı. İlk başta aldırmadık. Baktık ateş gittikçe büyüyor, su götürdük. Çatıda birikmiş yağmur suyu vardı. Kovayla getirdiğimiz suyu da döktük, aşağıdan da başka arkadaşlar müdahale etti. Sonra da gelen itfaiye ekipleri yardımcı oldu" dedi.

Binada torpil patlatıldığını gördüğünü söyleyen bir başka vatandaş ise "Merdiven boşluğunda torpil patlatmışlardı. Bir tanesini gördüm, orada patlattı. Kızım onları görünce 'Ne yapıyorsunuz?' diye kızdı. Aradan 5 dakika geçince yanmaya başladı" diye konuştu.