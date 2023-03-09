Çatıda mahsur kalan "Arsız" kedi 5 gün sonra kurtarıldı 3. Sayfa Haberleri Amasya'nın Taşova ilçesinde bir binanın çatısında mahsur kalan "Arsız" isimli kedi, 5 günün sonunda vatandaşların çalışmasıyla kurtarıldı. Amasya'nın Taşova ilçesinde bir binanın çatısında mahsur kalan "Arsız" isimli Kedi, 5 günün sonunda vatandaşların çalışmasıyla kurtarıldı. Taşova Meydanı'nda bulunan bir binanın çatı katında kedi olduğunu gören vatandaşlar el birliğiyle kediyi kurtardı. Alican Şahin isimli genç, getirdiği sürgülü merdivenle çatıya çıkarak uzun uğraşlar sonucunda kediyi kurtararak sahibine ulaştırdı. Kurtarıldıktan sonra sahibiyle birlikte "ciğer" yemeye gitti Binanın çatısından 5 gün sonra kurtarılan "Arsız" isimli kedi, sahibi Fatih Şahin'e teslim edildi. Fatih Şahin, sokak kedisi olarak sahiplendiği "Arsız" isimli kediyi 5 gündür aradığını ve seslerinin buradan geldiğini söyleyerek ciğer alıp karnını doyuracağını söyledi. Sahibiyle birlikte ciğer yemeye giden kedinin koşuşturması gülümsetti. - AMASYA Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa Fatih Şahin Taşova Amasya kedi 3. Sayfa Haberler

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