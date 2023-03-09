Üye Girişi
Haberi Paylaş

Çatıda mahsur kalan "Arsız" kedi 5 gün sonra kurtarıldı

3. Sayfa Haberleri

Çatıda mahsur kalan 'Arsız' kedi 5 gün sonra kurtarıldı

Amasya'nın Taşova ilçesinde bir binanın çatısında mahsur kalan "Arsız" isimli kedi, 5 günün sonunda vatandaşların çalışmasıyla kurtarıldı.

Amasya'nın Taşova ilçesinde bir binanın çatısında mahsur kalan "Arsız" isimli Kedi, 5 günün sonunda vatandaşların çalışmasıyla kurtarıldı.

Taşova Meydanı'nda bulunan bir binanın çatı katında kedi olduğunu gören vatandaşlar el birliğiyle kediyi kurtardı. Alican Şahin isimli genç, getirdiği sürgülü merdivenle çatıya çıkarak uzun uğraşlar sonucunda kediyi kurtararak sahibine ulaştırdı.

Kurtarıldıktan sonra sahibiyle birlikte "ciğer" yemeye gitti

Binanın çatısından 5 gün sonra kurtarılan "Arsız" isimli kedi, sahibi Fatih Şahin'e teslim edildi. Fatih Şahin, sokak kedisi olarak sahiplendiği "Arsız" isimli kediyi 5 gündür aradığını ve seslerinin buradan geldiğini söyleyerek ciğer alıp karnını doyuracağını söyledi. Sahibiyle birlikte ciğer yemeye giden kedinin koşuşturması gülümsetti. - AMASYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Fatih Şahin Taşova Amasya kedi 3. Sayfa Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.
title