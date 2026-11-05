Çatalca'da taşan dere Dağyenice'deki serayı bastı, çiçek fideleri zarar gördü

Çatalca'da taşan dere Dağyenice'deki serayı bastı, çiçek fideleri zarar gördüGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
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İstanbul'un Çatalca ilçesinde gün boyu etkili olan sağanak yağışın ardından Dağyenice Mahallesi'ndeki dere taştı. Taşkın sularının bir seraya dolması sonucu serada yetiştirilen çiçek fideleri ve diğer ürünler zarar gördü, olayda yaralanma yaşanmadı.
Çatalca'da etkili olan sağanak yağışın ardından dere taştı. Taşkın sularının bir serayı basması sonucu içeride bulunan çiçek fideleri ve diğer ürünler zarar gördü.
İstanbul'da gün boyu etkili olan yağış sonrası Çatalca'nın Dağyenice Mahallesi'ndeki derenin su seviyesi yükselerek taştı. Dere yatağından taşan sular, çevrede bulunan seraya doldu. Kısa sürede su altında kalan serada yetiştirilen çiçekler ve diğer ürünler zarar gördü. Serada bulunan ürünlerin tamamının taşkın sularından etkilendiği öğrenilirken, olayda herhangi bir yaralanma yaşanmadı.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı