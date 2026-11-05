Çatalca'da taşan dere Dağyenice'deki serayı bastı, çiçek fideleri zarar gördü

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Çatalca'da etkili olan sağanak yağışın ardından dere taştı. Taşkın sularının bir serayı basması sonucu içeride bulunan çiçek fideleri ve diğer ürünler zarar gördü.

İstanbul'da gün boyu etkili olan yağış sonrası Çatalca'nın Dağyenice Mahallesi'ndeki derenin su seviyesi yükselerek taştı. Dere yatağından taşan sular, çevrede bulunan seraya doldu. Kısa sürede su altında kalan serada yetiştirilen çiçekler ve diğer ürünler zarar gördü. Serada bulunan ürünlerin tamamının taşkın sularından etkilendiği öğrenilirken, olayda herhangi bir yaralanma yaşanmadı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı