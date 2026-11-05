Haberler
Haberler.comUygulamayı yükle! YÜKLE

Çatalca'da taşan dere Dağyenice'deki serayı bastı, çiçek fideleri zarar gördü

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Güncelleme:
Yorum yap Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

İstanbul'un Çatalca ilçesinde gün boyu etkili olan sağanak yağışın ardından Dağyenice Mahallesi'ndeki dere taştı. Taşkın sularının bir seraya dolması sonucu serada yetiştirilen çiçek fideleri ve diğer ürünler zarar gördü, olayda yaralanma yaşanmadı.

Çatalca'da etkili olan sağanak yağışın ardından dere taştı. Taşkın sularının bir serayı basması sonucu içeride bulunan çiçek fideleri ve diğer ürünler zarar gördü.

İstanbul'da gün boyu etkili olan yağış sonrası Çatalca'nın Dağyenice Mahallesi'ndeki derenin su seviyesi yükselerek taştı. Dere yatağından taşan sular, çevrede bulunan seraya doldu. Kısa sürede su altında kalan serada yetiştirilen çiçekler ve diğer ürünler zarar gördü. Serada bulunan ürünlerin tamamının taşkın sularından etkilendiği öğrenilirken, olayda herhangi bir yaralanma yaşanmadı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Aydın semalarında çifte gökkuşağı! Peş peşe iki renkli yay oluştu

Gökyüzüne bakanlar gözlerine inanamadı! İkisi aynı anda belirdi
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Derbiyi hastanede izleyen Fenerbahçeli kalp krizi geçirdi! Böbrek nakli ertelendi

Böbrek nakline 2 gün kala derbiyi izledi, her şey alt üst oldu
Magazin dünyasında sürpriz aşk iddiası! İlk hamle milli futbolcudan geldi

Gönlünü milli futbolcuya kaptırdı!

Galatasaray, UEFA'ya gidiyor

Bu pozisyon sonrası beklenen oldu
Ali Ağaoğlu'nun Ahmet Nazif Zorlu'nun cenazesinde söyledikleri olay oldu

Ağaoğlu'nun Zorlu'nun cenazesinde söyledikleri tartışma yarattı
Alaska'da isim benzerliği Cumhuriyetçileri bir koltuktan edecek

İsim benzerliği koltuğundan edecek! 3 binden fazla oy adaşına gitti!

ABD seçimleri altın yatırımcısına yaradı! Bir gecede tüm hesaplar değişti

Altın fiyatlarında tüm hesaplar değişti! Bu seviyeye dikkat
Türkiye'nin konuştuğu imam! AK Parti kanadından da ilk yorum geldi

Türkiye'nin konuştuğu imam! AK Parti kanadından da ilk yorum geldi