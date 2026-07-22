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Çatalca'da kimyasal madde dolu iş yerinde yangın: 1 kişi yaralandı

Çatalca'da kimyasal madde dolu iş yerinde yangın: 1 kişi yaralandı
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Çatalca'da kimyasal maddelerin bulunduğu bir işletmede çıkan yangında bir kişi yaralandı. Yangın rüzgarla tarlaya sıçradı, itfaiye ekipleri tarafından kontrol altına alındı. Yaralının hayati tehlikesinin olmadığı öğrenildi.

Çatalca'da içerisinde kimyasal maddeler bulunduğu öğrenilen bir işletmede çıkan yangın nedeniyle bir kişi yaralandı. Yangın, dron ile havadan da görüntülendi. Yangın sırasında yaralanan vatandaşın yakını ağlayarak, " Şener'im yanmış. Herkes çıkmış, içeride o kalmış" dedi.

Yangın, saat 14.00 sıralarında Çatalca ilçesi Çakıl Mahallesi'nde içerisinde kimyasal maddelerin bulunduğu yaklaşık 2 bin metrekarelik bir işyerinde meydana geldi. Çıkan yangın rüzgar nedeniyle çevrede bulunan bir tarlaya sıçradı. Yangın sırasında işletmede olduğu öğrenilen bir vatandaş yaralandı. Yaralı vatandaş, ihbar üzerine olay yerine gelen jandarma ekipleri ile hastaneye kaldırıldı. Hastaneye kaldırılan vatandaşın hayati tehlikesi olmadığı öğrenildi. Yangın nedeniyle çevredeki ilçelerden çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Çıkan yangın ekiplerin yoğun uğraşı sonucu kontrol altına alındı. Öte yandan yangın nedeniyle yayılan dumanlar civar ilçelerden de görüntülendi. Yangının çıkış nedeninin yapılacak inceleme sonucu ortaya çıkacağı öğrenildi.

Yaralı vatandaşın yakını: "Şener'im Yanmış"

Yangında yaralanan vatandaşın yakını ağlayarak, " Şener'im yanmış. Herkes çıkmış, içeride o kalmış" dedi. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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