Çatalca'da Jandarma Aracı Kazasında 1 Asker Hayatını Kaybetti

İstanbul Çatalca'da, Jandarma olarak görev yapan 1 astsubay ve 2 uzman çavuşun bulunduğu araç kaza yaptı. Kazada yolcu olarak araçta bulunan 24 yaşındaki Astsubay Emirhan Altın, hayatını kaybetti.

Kaza, saat 10.00 sıralarında Çatalca mevkii Büyükçekmece yol ayrımında yaşandı. Edinilen bilgilere göre, Jandarma Uzman Çavuş S.S., İ.B. ve Emirhan Altın'ın eve gitmek için seyir halinde olduğu 34 DZC 538 plakalı otomobil yol ayrımına geldiği esnada henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı bariyerlere çarptı. Çarpmanın etkisi ile FİAT EGEA marka araç metrelerce savruldu. Kazayı gören çevredeki vatandaşlar sağlık ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen ekipler, yaralı 2 uzman çavuşu hastaneye kaldırdı. Astsubay Emirhan Altın (24) ise olay yerinde hayatını kaybetti. Kaza yerine çok sayıda askeri personel gelirken, polis ekipleri incelemeleri yaptı. Altın'ın cansız bedeni yapılan ilk inceleme ardından morga kaldırıldı. - İSTANBUL