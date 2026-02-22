Haberler

Çatalca'da eşini öldüren adamın kaçma anı ortaya çıktı

Çatalca'da eşini öldüren adamın kaçma anı ortaya çıktı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

İstanbul Çatalca'da, eşi Gülten Ürkmez'i silahla vurarak öldüren S.Ü.'nün jandarmadan kaçma anları güvenlik kamerasına yansıdı. Olay, eşinin otobüs durağında görünmesiyle patlak vermişti.

İstanbul Çatalca'da 42 yaşındaki eşi Gülten Ürkmez, silahla vurarak öldüren şahısın jandarmadan kaçma anı saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı.

Çatalca Binkılıç Mahallesi'nde sürekli alkol aldığı iddia edilen S.Ü., eşi Gülten Ürkmez ile tartıştıktan sonra evden ayrılmıştı. 3 gün sonra dün eşini otobüs durağında gören S.Ü., silahını çekerek ateş etmiş ve başından vurulan Gülten Ürkmez, olay yerinde hayatını kaybetmişti. Şahıs Jandarma ekipleri tarafından yakalanmıştı. Şimdi de şahısın motosikletle jandarma ekiplerinden kaçtığı anlara ait görüntü ortaya çıktı. Güvenlik kamerasın yansıyan görüntülerde, şahıs motosikletle jandarmadan kaçmaya çalıştığı görülüyor. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
'Savcıyım' deyip otobüste tehditler yağdıran kadın hakkında karar verildi

Otobüsteki sahte savcı hakkında karar verildi
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

11 yaşındaki çocuk babasını uykusunda katletti! Akla ziyan gerekçe

11 yaşındaki çocuk babasını uykusunda katletti! Akla ziyan gerekçe
Motosikletlerle bastıkları köyde onlarca kişiyi katlettiler

Motosikletlerle bastıkları köyde onlarca kişiyi katlettiler
Usta oyuncu Ali Tutal hayatını kaybetti

Beyin kanaması geçirmişti! Usta oyuncudan acı haber geldi
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın masasındaki son anket! Yardımcısı rakam verdi

Erdoğan'ın masasındaki son anket! Yardımcısı net rakam verdi
11 yaşındaki çocuk babasını uykusunda katletti! Akla ziyan gerekçe

11 yaşındaki çocuk babasını uykusunda katletti! Akla ziyan gerekçe
İçeride de rahat durmamış: Siyah bir adam beni öperken...

İçeride de rahat durmamış: Siyahi bir adam beni öperken...
Kayseri'de 3 puan 89.dakikada geldi! Küme düşme hattı yangın yerine döndü

3 puan 89. dakikada geldi! Küme düşme hattı adeta yangın yeri