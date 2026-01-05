Haberler

Çatak'ta çığ afeti sonrası saha incelemesi yapıldı

Çatak'ta çığ afeti sonrası saha incelemesi yapıldı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Van'ın Çatak ilçesinde meydana gelen çığ afeti sonrası AFAD ve ilgili kurumlar bölgedeki zarar tespit ve tedbir çalışmalarına başladı. İncelemeler, vatandaşların can ve mal güvenliğini sağlamaya yönelik olarak sürdürülüyor.

Van'ın Çatak ilçesinde meydana gelen çığ afeti sonrası AFAD ve ilgili kurumlar sahada incelemelerde bulunarak alınacak tedbirleri değerlendirdi.

Çatak ilçesinde meydana gelen çığ afeti sonrası, afetin etkili olduğu bölgelerde saha incelemeleri gerçekleştirildi. AFAD Van İl Müdürü Mehmet Ulutaş, Arama ve Kurtarma Birlik Müdürü Emrah Çetin ve Doğada Arama Kurtarma (DAK) ekipleri, Çatak Kaymakamı Kadir Kılıç ile birlikte Bahçelievler Mahallesi'nde çığın meydana geldiği alanlarda incelemelerde bulundu.

Gerçekleştirilen saha çalışmaları kapsamında çığdan etkilenen bölgelerde mevcut durum değerlendirilerek, alınması gereken tedbirler ele alındı. İl Müdürü Mehmet Ulutaş, yürütülen çalışmalar hakkında yetkililerden bilgi alırken, vatandaşların can ve mal güvenliğinin sağlanmasına yönelik çalışmaların titizlikle sürdürüleceğini ifade etti. İncelemelerde; ulaşım, yerleşim alanları ve altyapı üzerinde oluşabilecek muhtemel riskler değerlendirilirken, gerekli önleyici ve iyileştirici çalışmaların planlandığı bildirildi. Ayrıca sahada görev yapan ekiplerin koordinasyonu gözden geçirilerek, ihtiyaç duyulması halinde ilave tedbirlerin hızlı şekilde devreye alınacağı belirtildi.

Çatak Kaymakamı Kadir Kılıç ise ilgili kurumların işbirliği içerisinde sahada görev yaptığını vurgulayarak, vatandaşların güvenliği için tüm imkanların seferber edildiğini söyledi.

AFAD başta olmak üzere ilgili kurum ve kuruluşların koordinasyonunda yürütülen çalışmaların, afet risklerinin azaltılması ve benzer olayların yaşanmaması amacıyla aralıksız devam edeceği bildirildi. - VAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa
ABD'li Senatör Graham, Maduro ile ilgili Türkiye iddiasını doğruladı

Senatör Maduro iddiasını doğruladı, Trump kafasıyla onay verdi
Maduro sonrası koltuğu devralmıştı! Trump'ın tehdit ettiği Rodriguez'den sürpriz hamle

Trump'ın tehdit ettiği geçici devlet başkanından sürpriz hamle
Maduro hakim karşısına çıkıyor! Duruşma saati belli oldu

Maduro için tarihi gün! Tüm dünya o saate kilitlendi
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Kadın motosikletliye, arkadan gelen otomobil çarptı

Arkasına baktı ama her şey için çok geçti
Sırf izlenmek için imama yaptırdıkları tepki çekti

Sırf izlenmek için imama yaptırdıkları tepki çekti
8 gündür aranan Elif Kumal'ın cansız bedenine ulaşıldı

8 gündür aranan Elif'ten acı haber geldi
Hasan Can Kaya en büyük pişmanlığını açıkladı: Erzurum'daydı, gitmedim

En büyük pişmanlığını açıkladı: Erzurum'daydı, gitmedim
Kadın motosikletliye, arkadan gelen otomobil çarptı

Arkasına baktı ama her şey için çok geçti
Berber fiyatlarına dudak uçuklatan zam

O da artık lüks oldu! Berber fiyatlarına dudak uçuklatan zam
Trump 'Grönland'a ihtiyacımız var' dedi, tepkiler art arda geldi

"Rus ve Çin tehdidi var" diyen Trump o ülkeyi almakta epey kararlı