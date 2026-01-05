Çatak'ta çığ afeti sonrası saha incelemesi yapıldı

Van'ın Çatak ilçesinde meydana gelen çığ afeti sonrası AFAD ve ilgili kurumlar sahada incelemelerde bulunarak alınacak tedbirleri değerlendirdi.

Çatak ilçesinde meydana gelen çığ afeti sonrası, afetin etkili olduğu bölgelerde saha incelemeleri gerçekleştirildi. AFAD Van İl Müdürü Mehmet Ulutaş, Arama ve Kurtarma Birlik Müdürü Emrah Çetin ve Doğada Arama Kurtarma (DAK) ekipleri, Çatak Kaymakamı Kadir Kılıç ile birlikte Bahçelievler Mahallesi'nde çığın meydana geldiği alanlarda incelemelerde bulundu.

Gerçekleştirilen saha çalışmaları kapsamında çığdan etkilenen bölgelerde mevcut durum değerlendirilerek, alınması gereken tedbirler ele alındı. İl Müdürü Mehmet Ulutaş, yürütülen çalışmalar hakkında yetkililerden bilgi alırken, vatandaşların can ve mal güvenliğinin sağlanmasına yönelik çalışmaların titizlikle sürdürüleceğini ifade etti. İncelemelerde; ulaşım, yerleşim alanları ve altyapı üzerinde oluşabilecek muhtemel riskler değerlendirilirken, gerekli önleyici ve iyileştirici çalışmaların planlandığı bildirildi. Ayrıca sahada görev yapan ekiplerin koordinasyonu gözden geçirilerek, ihtiyaç duyulması halinde ilave tedbirlerin hızlı şekilde devreye alınacağı belirtildi.

Çatak Kaymakamı Kadir Kılıç ise ilgili kurumların işbirliği içerisinde sahada görev yaptığını vurgulayarak, vatandaşların güvenliği için tüm imkanların seferber edildiğini söyledi.

AFAD başta olmak üzere ilgili kurum ve kuruluşların koordinasyonunda yürütülen çalışmaların, afet risklerinin azaltılması ve benzer olayların yaşanmaması amacıyla aralıksız devam edeceği bildirildi. - VAN