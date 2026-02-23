Haberler

"Casperlar" suç örgütüne bilgi sızdıran 17 şüpheli hakkında tutuklama talebi

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan 'Casperlar' suç örgütüne yönelik soruşturmada 17 şüpheli, kamu görevlileriyle bilgi sızdırma faaliyetleri nedeniyle tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edildi. Suç örgütü üyelerinin çeşitli suçlar işlediği tespit edildi.

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı'nca 'Casperlar' suç örgütüne bilgi sızdıran kişilere yönelik başlatılan soruşturma çerçevesinde gözaltına alınan 17 şüpheli, tutuklama talebiyle nöbetçi mahkemeye sevk edildi.

Bahçelievler, Küçükçekmece ve Bağcılar ilçelerinde liderliğini İsmail Atız'ın yaptığı ve 'yağma', 'kasten yaralama', 'tehdit', 'uyuşturucu ticareti', 'fuhuş', 'kişiyi hürriyetinden yoksun bırakma' gibi suçlara karıştıkları tespit edilen 'Casperlar' suç örgütüne yönelik Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yeni bir soruşturma başlatılmıştı. Yürütülen soruşturma kapsamında Casperlar suç örgütüne bazı kamu görevlileri tarafından bilgi sızdırıldığı ortaya çıkmıştı. Yapılan araştırmalar neticesinde örgüt üyelerinin kamu görevlileriyle menfaat içerisinde olduğu, örgütün adliyelerde ve çeşitli yerlerde görevli memurlardan suç ve arama kaydı sorgulaması yaptırdığı belirlenmişti. Başsavcılık tarafından İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nce 9'u polis memuru, 1'i zabıt katibi, 1'i gümrük muhafaza memuru, 1'i görevini terk etmiş polis memuru olmak üzere toplam 17 şüpheli hakkında gözaltı talimatı verilmişti. Şüphelilerin adreslerine düzenlenen operasyonla 17 şüpheli gözaltına alınmıştı. Devam eden soruşturma kapsamında 1 kişinin daha gözaltına alınmasının ardından sayı 18'e yükseldi.

Emniyette işlemleri tamamlanan şüpheliler, sabah saatlerinde Bakırköy Adalet Sarayına sevk edildi. Savcılıkta ifade işlemleri tamamlanan 17 şüpheli tutuklama' 1 şüpheli ise adli kontrol tedbiri talebiyle Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğine sevk edildi. Şüphelilerin işlemleri sürüyor. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Meksika'da kartel lideri öldürülünce çatışmalar çıktı! ABD'li turistler havalimanında rehin alındı

Kartel lideri öldürülünce ülke karıştı! Şiddetli çatışmalar yaşanıyor
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

La Liga'da liderlik yine el değiştirdi

La Liga'da liderlik yine el değiştirdi
Litresi sadece 25 TL! Anadolu'nun 'kolası' için Ramazan'da uzun kuyruklar oluşuyor

Litresi sadece 25 TL! Anadolu'nun kolası için uzun kuyruklar oluşuyor
Arda Turan'ın Shakhtar Donetsk'inden kritik 3 puan

Zirveye tutunmak için kritik bir maça çıktı! İşte sonuç
Galatasaray'a Osimhen'den müjde

Galatasaraylılara ''Yaşasın'' dedirten müjde
La Liga'da liderlik yine el değiştirdi

La Liga'da liderlik yine el değiştirdi
Ortağı Epstein belgelerinin açıklanmasını durdurmak için mahkemeye gitti

Daha fazla rezillik ortaya çıkmasın diye harekete geçti
İtirafçıdan ortalığı karıştıracak sözler: İmamoğlu için hırsız diyebilirim

"İmamoğlu için hırsız diyebilirim"