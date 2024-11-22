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Çarşı ve mahalle bekçilerine üst arama yetkisi

Çarşı ve mahalle bekçilerine üst arama yetkisi
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TBMM Genel Kurulu'nda kabul edilen kanun ile, çarşı ve mahalle bekçileri, durdurduğu kişi üzerinde veya aracında yeterli şüphe görürse arama yapabilecek.

TBMM Genel Kurulu'nda Dahiliye Memurları Kanunu ve Bazı Kanunlar ile 375 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun kabul edilerek yasalaştı.

BEKÇİYE ÜST ARAMA YETKİSİ

Çarşı ve mahalle bekçisi durdurduğu kişi üzerinde veya aracında silah veya kendisinin veya başkasının yaşamını tehlikeye sokabilecek bir eşyanın bulunduğu hususunda yeterli şüphenin varlığı halinde, kendisine veya başkasına zarar verilmesini önlemek amacıyla kişiler üzerinde yoklama suretiyle el ile dıştan kontrol yapabilecek. Araçlarda ise aracın dışarıdan bakıldığında içerisi görünen bölümlerini kontrol edebilecek.

ELBİSELERİN ÇIKARILMASINI İSTEYEMEYECEK

Genel Kurulda kabul edilen önergeye göre, çarşı ve mahalle bekçileri bu amaçla üst ve araç araması yapamayacak. Ayrıca bekçiler, bu amaçla kişinin üzerindeki elbisenin çıkarılması veya aracın, dışarıdan bakıldığında içerisi görünmeyen bölümlerinin açılmasını isteyemeyecek.

Kaynak: Haberler.com / 3.Sayfa
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