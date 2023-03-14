Çarptığı pikabı biçen tır tarlaya uçtu: 1 ölü, 5 yaralı

KIRIKKALE - Kırıkkale'de tomruk yüklü tır ile pikabın çarpıştığı kazada 1 kişi hayatını kaybetti, 5 kişi de yaralandı.

Kaza, gece saatlerinde Kırıkkale- Konya Kara Yolu üzerindeki Karakeçili Kavşağı'nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, M.K. idaresindeki 37 ABH 481 plakalı tomruk yüklü tır ile H.İ.A.'nın kullandığı 46 AEH 136 plakalı pikap çarpıştı. Tarım arazisine devrilen çekicinin dorsesinde yüklü olan tomruklar etrafa saçıldı. Çarpışmanın şiddetiyle metrelerce savrulan pikap da hurdaya döndü. 112 Acil Çağrı Merkezine yapılan ihbarla olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

Kazada yaralanan sürücüler M.K. ve H.İ.A. ile yolculardan Z.T. (27), A.K. (9), E.K. olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulanslarla hastanelere kaldırıldı. Acil serviste tedavi altına alınan yaralıların, sağlık durumlarının ağır olduğu öğrenildi. Sağlık görevlilerince yapılan kontrolde Ş.A.'nın da olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi. 51 yaşındaki kadının cenazesi, polis ekiplerince olay yerinde yapılan çalışmanın ardından hastane morguna kaldırıldı. Karakeçili-Kaman yolundaki araç trafiğinin akışı ise kontrollü olarak sağlandı.

Kazaya ilişkin inceleme başlatıldı.