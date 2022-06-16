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Cansız bedenine ulaşılan genç kızın son görüntüleri güvenlik kameralarına yansıdı

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Cansız bedenine ulaşılan genç kızın son görüntüleri güvenlik kameralarına yansıdı Çorum'un Osmancık ilçesinde iki gündür kayıp olarak aranan 20 yaşındaki Elif Akıllı isimli genç kızın cansız bedenine ulaşıldı.

Cansız bedenine ulaşılan genç kızın son görüntüleri güvenlik kameralarına yansıdı

ÇORUM - Çorum'un Osmancık ilçesinde iki gündür kayıp olarak aranan 20 yaşındaki Elif Akıllı isimli genç kızın cansız bedenine ulaşıldı.

Güney Mahallesi'nde yaşayan Elif Akıllı, 14 haziran 2022 Salı günü öğle saatlerinde evinden ayrılmış, akşam saatlerinde eve dönmeyen genç kızdan haber alamayan yakınları, polise giderek kayıp başvurusunda bulunmuştu. İlçedeki kent güvenlik sistemi ve güvenlik kameralarını inceleyen polis ekipleri, genç kızın en son Kızılırmak istikametine gittiğini belirlediler. Polis, Jandarma ve AFAD ekipleri tarafından yapılan aramalar sonucu talihsiz genç kızın cansız bedeni, ilçeye 8 kilometre uzaklıktaki Kızılırmak nehri Karaçay bendinde bulundu. Sudan çıkartılan genç kızın cansız bedeni otopsi yapılmak üzere Osmancık Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

İki gün önce evden ayrıldıktan sonra kendisinden haber alınamayan Elif Akıllı'nın görüntüleri Kızılırmak nehri yakınlarındaki bir işyerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde yolda yürüyen genç kızın, karşılaştığı bir sokak köpeğini sevdikten sonra yürümeye devam ettiği görülüyor.

İhlas Haber Ajansı / İlkay Sever - 3. Sayfa

Kızılırmak Osmancık Çorum 3. Sayfa Haberler

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