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Canlı yayında utandıran kaza: Sunucunun elbise askısı açıldı ve göğsü gözüktü

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Bir televizyon sunucusunun canlı yayında kıyafet kazası sosyal medyada gündem oldu. Sunucunun kıyafetinin askısı açıldı ve bu durum izleyiciler tarafından fark edildi. Ancak sunucu durumun farkına varamadı ve programı sunmaya devam etti. Bu durum sosyal medyada hızla yayıldı ve 900 bin üzerinde izlenme aldı. Kullanıcılar olaya çeşitli yorumlar yaptı. Benzer talihsiz olaylar geçmişte de yaşanmıştı.

Yurt dışında yaşanan bir canlı yayın kazası sosyal medyada viral oldu. Sarışın bir televizyon sunucusunun, programı sunarken kıyafetinin askısı açıldı ve göğsünün bir kısmı gözüktü. Bu canlı yayın kazası, izleyiciler tarafından fark edildi ancak kendisi durumun hiç farkına varmadı.

Siyah deri elbise ve şeffaf bir üst tercih eden sunucu, stüdyodaki meslektaşlarıyla sohbet ederken talihsiz bir an yaşadı. Kıyafetinin üst kısmı açılmasına rağmen durumdan habersiz bir şekilde programı sunmaya devam etti.

Program boyunca gülümseyerek sohbetine devam eden sunucunun bu anları, daha sonra sosyal medyada hızla yayıldı. YouTube'da paylaşılan görüntüler kısa sürede 900 bini aşkın izlenmeye ulaştı.

Sosyal medya kullanıcıları olaya yorum yağdırdı. Birçok kullanıcı sunucunun durumdan nasıl haberdar olmadığına şaşırırken, bazıları da kıyafet seçiminin riskli olduğunu belirtti. Bir kullanıcı "Acaba programa bittikten sonra biri kendisine söyledi mi?" yorumunu yaparken, başka bir kullanıcı "Bu kadar riskli bir kıyafet seçmek baştan hataydı" dedi.

Bu tür talihsiz olaylar daha önce de yaşanmıştı. Geçtiğimiz aylarda bir yarışma programı sunucusu ve Koreli bir pop yıldızı da benzer kıyafet kazaları yaşamış ve görüntüler sosyal medyada gündem olmuştu.

Canlı yayında utandıran kaza: Sunucunun elbise askısı açıldı ve göğsü gözüktü

Canlı yayında utandıran kaza: Sunucunun elbise askısı açıldı ve göğsü gözüktü

Canlı yayında utandıran kaza: Sunucunun elbise askısı açıldı ve göğsü gözüktü
Kaynak: Haberler.com / Abdullah Teymur - 3.Sayfa
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Yorumlar (6)

Haber YorumlarıKenan Tepretoğlu:

ucu görünmese sorun yok mu yani :) neresi kapalı ki zaten, bilerek yapıyorlar rayting uğruna ya

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Haber YorumlarıMAJESTIK:

Kazayla ne alakası var, yanından araba geçse rüzgarından o elbise askısı düşermiş zaten.

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Haber YorumlarıDoğrucu:

Balondan göğüs olmaz orjinal olcak yalayacan şap şup şup şap sonra şak şak şak şak dibüne dibinde

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Haber YorumlarıHesap kullanıcısı null:

Öbür dünyayı düşünen yok nasıl Allah'a hesap veririm diye düşündüler böyle göğüs meydanda çıkmazlar oeaya

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Haber YorumlarıKaan KARAGOZ:

Muhafazakar gözüken haber sitesi yurt dışındaki edepsiz haberleri nede güzel veriyor. Sorarsan CHP terbiyesiz milletin ahlakını biz wonra CHP . Valla gram akıl yok

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Haber YorumlarıMapo 77:

hani hic bisey gormedik

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