Canlı yayında utandıran kaza: Sunucunun elbise askısı açıldı ve göğsü gözüktü

Yurt dışında yaşanan bir canlı yayın kazası sosyal medyada viral oldu. Sarışın bir televizyon sunucusunun, programı sunarken kıyafetinin askısı açıldı ve göğsünün bir kısmı gözüktü. Bu canlı yayın kazası, izleyiciler tarafından fark edildi ancak kendisi durumun hiç farkına varmadı.

Siyah deri elbise ve şeffaf bir üst tercih eden sunucu, stüdyodaki meslektaşlarıyla sohbet ederken talihsiz bir an yaşadı. Kıyafetinin üst kısmı açılmasına rağmen durumdan habersiz bir şekilde programı sunmaya devam etti.

Program boyunca gülümseyerek sohbetine devam eden sunucunun bu anları, daha sonra sosyal medyada hızla yayıldı. YouTube'da paylaşılan görüntüler kısa sürede 900 bini aşkın izlenmeye ulaştı.

Sosyal medya kullanıcıları olaya yorum yağdırdı. Birçok kullanıcı sunucunun durumdan nasıl haberdar olmadığına şaşırırken, bazıları da kıyafet seçiminin riskli olduğunu belirtti. Bir kullanıcı "Acaba programa bittikten sonra biri kendisine söyledi mi?" yorumunu yaparken, başka bir kullanıcı "Bu kadar riskli bir kıyafet seçmek baştan hataydı" dedi.

Bu tür talihsiz olaylar daha önce de yaşanmıştı. Geçtiğimiz aylarda bir yarışma programı sunucusu ve Koreli bir pop yıldızı da benzer kıyafet kazaları yaşamış ve görüntüler sosyal medyada gündem olmuştu.