Çankırı Valiliğinden Kurban Bayramı öncesinde "dolandırıcılık" uyarısı

Güncelleme:
Çankırı Valiliği'nden yapılan açıklamada, yaklaşan Kurban Bayramı öncesinde, yaşanabilecek dolandırıcılık ve hırsızlık olaylarına karşı vatandaşlar uyarıldı.

Çankırı Valiliği tarafından yaklaşan Kurban Bayramı dolayısıyla yapılan açıklamada, hayvan pazarlarında yaşanabilecek sahte para, dolandırıcılık ve hırsızlık olaylarına karşı hayan sahipleri uyarıldı.

Dolandırıcılık ve Hayvan hırsızlığı olaylarına karşı dikkatli

olunması istenilen açıklamada, vatandaşların şüpheli durumları 112 Acil Çağrı Merkezine bildirmesi istendi.

Mahalle ve köy muhtarlarınada uyarılarda bulunulan açıklamada, "Vatandaşlarımızın alın teri ile yetiştirdiği hayvanların, dolandırıcı ve hırsızların eline geçmesini birlikte önleyelim. Bölgenizde, belgesiz hayvan nakline müsaade etmeyin. Sahte para, dolandırıcılık ve hayvan hırsızlığı olaylarına karşı dikkatli olun. Şüpheli durumları 112 Acil Çağrı Merkezine bildirin" ifadelerine yer verildi. - ÇANKIRI

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
