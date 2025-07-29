Çankırı'nın Yapraklı İlçesinde Orman Yangını
Çankırı'nın Yapraklı ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangına, karadan ve havadan müdahale ediliyor. Yangın söndürme çalışmaları için bölgeye ekipler sevk edildi.
Çankırı'nın Yapraklı ilçesinde orman yangını çıktı. Ekipler karadan ve havadan müdahaleye başladı.
Çankırı'nın Yapraklı ilçesinde ormanlık alanda yangın çıktı. Bölgeye Çankırı ve Kastamonu'dan ekipler sevk edildi. Müdahale çalışmalarına havadan da destek veriliyor. - ÇANKIRI
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa