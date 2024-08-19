Çankırı'nın Ilgaz ilçesinde ormanlık alanda yangın çıktı
Çankırı'nın Ilgaz ilçesinde meydana gelen yangın, bölgeye çok sayıda ekip sevk edildi. İhbar üzerine orman ve itfaiye ekipleri olay yerine intikal ederken, helikopter de talep edildi. Yangın nedeniyle gökyüzüne yükselen dumanlar kilometrelerce uzaklıktan görülebiliyor.
Çankırı'nın Ilgaz ilçesinde ormanlık alanda yangın çıktı. Bölgeye çok sayıda ekip sevk edildi.
Yangın, Ilgaz ilçesi Meydan köyü mevkiinde meydana geldi. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda orman ve itfaiye ekibi sevk edilirken, bölgeye helikopter de istendiği öğrenildi. Yangında gökyüzüne yükselen dumanlar kilometrelerce uzaklıktan görülüyor. - ÇANKIRI