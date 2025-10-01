Çankırı'nın Ilgaz İlçesinde 3.5 Büyüklüğünde Deprem
Merkez üssü Çankırı'nın Ilgaz ilçesi olan 3.5 büyüklüğündeki deprem, saat 12.24'te yerin 10.43 kilometre derinliğinde meydana geldi. Olumsuz bir durum yaşanmazken, sarsıntı bölgedeki vatandaşlar tarafından hissedildi.
Merkez üssü Çankırı'nın Ilgaz ilçesi olan 3.5 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Edinilen bilgiye göre, saat 12.24'te merkez üssü Çankırı'nın Ilgaz ilçesi olan bir deprem meydana geldi. AFAD'dan açıklanan veriye göre depremin büyüklüğü 3.5 olarak ölçüldü. Sarsıntının yerin 10.43 kilometre derinliğinde gerçekleştiği bildirildi. Olumsuzluk yaşanmazken, deprem bölgedeki vatandaşlar tarafından hissedildi. - ÇANKIRI
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa