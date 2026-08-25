Çankırı'da yasa dışı bahis operasyonu: 31 tutuklama

Çankırı İl Jandarma Komutanlığınca siber suçlarla mücadele kapsamında yürütülen 5 aylık çalışmalar sonucunda, yasa dışı bahis suçuna karıştığı tespit edilen şebekeye yönelik 19 ilde eş zamanlı operasyon düzenlendi. Yaklaşık 2.4 milyar TL'lik işlem hacminin tespit edildiği operasyonda gözaltına alınan 39 şüpheliden 31'i tutuklandı.

Edinilen bilgilere göre, futbol ve diğer spor müsabakalarında yasa dışı bahis suçunu işlediği ve bu suça aracılık ettiği değerlendirilen 47 şüpheli şahıs, Çankırı İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından takibe alındı. Yaklaşık 5 ay süren detaylı teknik ve fiziki takipler neticesinde, şüphelilerin hesaplarında toplam 2 milyar 410 milyon 127 bin 884 TL işlem hacmi bulunduğu tespit edildi. Çankırı Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatları doğrultusunda, suç unsurlarının ele geçirilmesi ve şüphelilerin yakalanması amacıyla 21 Ağustos'ta Adana, Afyonkarahisar, Ankara, Antalya, Batman, Bursa, Diyarbakır, Elazığ, Gaziantep, Hakkari, Hatay, İstanbul, İzmir, Kayseri, Manisa, Mardin, Mersin, Siirt ve Şırnak'ı kapsayan geniş çaplı operasyon düzenlendi. Düzenlenen eş zamanlı baskınlarda 31'i Çankırı'da, 8'i ise diğer illerde olmak üzere toplam 39 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelilerin ikametlerinde ve üzerlerinde yapılan aramalarda, 33 adet cep telefonu, 29 adet SIM kart, 3 adet dizüstü bilgisayar, 4 adet hafıza kartı, 2 adet USB bellek ve 1 adet USB SIM kart okuyucu ve SIM kart ele geçirildi. 39 şüpheli işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi. Hakim karşısına çıkartılan şüphelilerden 31'i tutuklanırken, 6 şüpheli adli kontrol şartıyla, 2 şüpheli ise ifadelerinin ardından serbest bırakıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı