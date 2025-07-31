Çankırı İl Jandarma Komutanı Tuğgeneralliğe Terfi Etti
Çankırı İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Gülden Mat Şakir, tuğgeneralliğe terfi etti. Atama kararı Resmi Gazete'de yayımlandı.
Çankırı İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Gülden Mat Şakir, tuğgeneralliğe terfi etti.
Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığına ilişkin atamalar Resmi Gazete'de yayımlandı. Çankırı İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Gülden Mat Şakir, tuğgeneralliğe terfi ettirildi. - ÇANKIRI
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa