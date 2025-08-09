Çankırı'da Yavru Kedi Otomobilin Motoruna Sıkıştı, İtfaiye Kurtardı

Çankırı'da Yavru Kedi Otomobilin Motoruna Sıkıştı, İtfaiye Kurtardı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Çankırı'da bir otomobilin motor kısmına girerek sıkışan yavru kedi, itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı. Otomobil sahibi kendi imkanlarıyla kurtaramayınca durumu bildirerek yardım istedi.

Çankırı'da bir otomobilin motor kısmına girerek sıkışan yavru Kedi, itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.

Çankırı'da yavru kedi bir otomobilin motor kısmına girerek sıkıştı. Durumu fark eden otomobil sahibi kendi imkanları ile kediyi çıkartmaya çalıştı. Çabalarında başarısız olan otomobil sahibi durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Kısa sürede olay yerine gelen ekipler, otomobile sıkışan yavru kediyi zarar vermeden çıkarttı.

Yavru kedi daha sonra koruma altına alındı. - ÇANKIRI

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
Şap hastalığının pençesinde kıvranan Ardahan'da çaresizliğin fotoğrafı

Çaresizliğin fotoğrafı
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'dan İsrail'in işgal planına tepki: Dünyayı ayağa kaldırmalıyız

Bakan Fidan ilk kez böyle konuştu: Dünyayı ayağa kaldırmalıyız
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.