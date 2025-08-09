Çankırı'da Yavru Kedi Otomobilin Motoruna Sıkıştı, İtfaiye Kurtardı

Çankırı'da bir otomobilin motor kısmına girerek sıkışan yavru Kedi, itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.

Çankırı'da yavru kedi bir otomobilin motor kısmına girerek sıkıştı. Durumu fark eden otomobil sahibi kendi imkanları ile kediyi çıkartmaya çalıştı. Çabalarında başarısız olan otomobil sahibi durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Kısa sürede olay yerine gelen ekipler, otomobile sıkışan yavru kediyi zarar vermeden çıkarttı.

Yavru kedi daha sonra koruma altına alındı. - ÇANKIRI