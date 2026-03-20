Çankırı'da 2 katlı ahşap evde yangın: 2 ölü

Çankırı'nın İncili Çeşme Mahallesi'nde bir evde çıkan yangında Ramazan Bayram ve Sefer Üzün hayatını kaybetti. Yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesi sonucu kontrol altına alındı.

Yangın, Merkez ilçesi İncili Çeşme Mahallesi Mezarlık Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Cadde üzerinde bulunan bir evde henüz bilinmeyen bir sebeple yangın çıktı. Kısa sürede yükselen alevler tüm evi sardı. Ev içerisinde dumanın etkisinde kalan Ramazan Bayram ve Sefer Üzün hayatını kaybederken, ev içerisinde bulunan bir köpek de telef oldu. Yangın sonrası olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin yoğun müdahalesi sonucu yangın kontrol altına alınırken 2 katlı ahşap ev kullanılamaz hale geldi. - ÇANKIRI

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
