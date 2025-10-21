Çankırı'da Yangın: 2 Ev ve 1 Araç Zarar Gördü

Çankırı'nın Kurşunlu ilçesinde çıkan yangında 2 ev, 2 kömürlük ve 1 hafif ticari araç zarar gördü.

Olay, Kurşunlu ilçesi Kale Kapu Mahallesi Nusret Küskü Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Bekir P.'ye ait evde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen alevler çevredeki evlere de sıçradı. Kurşunlu, Çerkeş, Bayramören, Atkaracalar ilçesinden gelen itfaiye ve Orman İşletme Müdürlüğü ekiplerinin müdahalesiyle yangın kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangında 2 ev, 2 kömürlük ile 1 hafif ticari araçta maddi hasar meydana geldi.

Öte yandan, dumandan etkilenen 3 kişinin tedbir amacıyla hastaneye kaldırıldığı öğrenildi.

Yangınla ilgili inceme başlatıldı. - ÇANKIRI