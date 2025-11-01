Haberler

Çankırı'da Yangın: 1 Ev Kullanılamaz Hale Geldi

Güncelleme:
Çankırı'nın Mimar Sinan Mahallesi'nde çıkan yangında bir ev tamamen yanarak kullanılamaz hale geldi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın kontrol altına alındı, olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Yangın, Mimar Sinan Mahallesi Helvacı Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sokakta bulunan bir evde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen alevler tüm evi sardı. İhbar üzerine bölgeye polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekiplerin müdahalesiyle yangın kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangında ev kullanılmaz hale geldi.

Öte yandan, İl Emniyet Müdürü Aytekin Canıtez, Asayiş Şube Müdürü Volkan Birlik ve Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri yangın bölgesinde hazırda bulundu.

Yangınla ilgili inceleme başlatıldı. - ÇANKIRI

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Güncel
