Çankırı'da Yağmur Suyu Mazgalına Sıkışan Kedi Kurtarıldı
Çankırı'da yağmur suyu mazgalına sıkışan kedi, vatandaşların ihbarı sonrası itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı ve sağlık kontrolünün ardından doğal ortamına salındı.
Çankırı'da yağmur suyu mazgalına sıkışan kedi itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.
Çankırı'da yağmur suyu mazgalına sıkışan kediyi fark eden vatandaşlar durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine bölgeye gelen itfaiye ekipleri kediyi kurtarmak için çalışma başlattı. Ekiplerin müdahalesiyle kedi sıkıştığı yerden kurtarıldı. Sağlık kontrolü yapılan kedi, doğal yaşam ortamına salındı. - ÇANKIRI
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa