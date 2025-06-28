Çankırı'da trafik kazası! 2 kişi hayatını kaybetti

Çankırı'da trafik kazası! 2 kişi hayatını kaybetti
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Çankırı'da hafif ticari aracın park halindeki hafriyat kamyonuna çarpması sonucu 2 kişi yaşamını yitirirken, 3 kişi yaralandı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Çankırı'da hafif ticari aracın park halindeki hafriyat kamyonuna çarpması neticesinde meydana gelen kazada 2 kişi hayatını kaybederken, 3 kişi yaralandı.

Çankırı'da Abdul Halik Renda Mahallesi Ankara Caddesi'nde sürücüsü ve plakası öğrenilemeyen hafif ticari araç park halindeki hafriyat kamyonuna arkadan çarptı.

2 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Kazada kimliği henüz belirlenemeyen 2 kişi hayatını kaybederken, M.F.G. (26), C.M. (23) ve M.C.S. (21) yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ilk müdahaleleri yapılan yaralılar, Çankırı Devlet Hastanesine kaldırıldı. Hayatını kaybedenlerin cenazeleri morga kaldırıldı.

Öte yandan, araçta bulunanların Çankırı Polis Meslek Eğitim Merkezi öğrencisi olduğu öğrenildi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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